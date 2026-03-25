Publiziert am 25.03.2026

Die MCH Group hat Yellow mit der Überarbeitung und Weiterentwicklung des kommunikativen Auftritts der Giardina beauftragt, teilt die Basler Kreativagentur mit. Das Herzstück des neuen Auftritts ist ein Key Visual, das bewusst auf Fotografie verzichtet und stattdessen auf grafische Illustration setzt: klare Linien, kräftige Farben und künstlerische Reduktion. Die Bildwelt soll die Hochwertigkeit der Messe mit der inspirierenden Kraft der Natur verbinden und Besucherinnen und Besucher in ihre persönliche Gartenwelt entführen, heisst es weiter. Die modularen Bildelemente lassen sich flexibel in verschiedenen Formaten einsetzen.

Yellow verantwortete neben dem Key Visual auch die Messekommunikation, die Signaletik sowie die Besucher­werbung und -information. Vor einem Jahr hatte die Agentur die Basiselemente der Marke definiert, auf deren Grundlage nun der kommunikative Auftritt weiterentwickelt wurde.

Die Giardina findet jährlich in der Messe Zürich statt und zieht neben einem breiten Publikum auch Fachleute aus Gartengestaltung und Landschaftsarchitektur an. Das Jubiläumsjahr 2026 nutzten die Verantwortlichen der MCH Exhibitions & Events GmbH als Anlass, die Marke für die nächsten Jahre zu modernisieren. (pd/spo)