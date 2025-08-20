Publiziert am 20.08.2025

Die Produktion begleitet den gesamten Entwicklungsprozess eines neuen Produkts und stellt die verschiedenen Berufe vor, die entlang der Wertschöpfungskette zusammenarbeiten, schreibt die Zürcher Kreativagentur Wecatch. Am Beispiel «Mate Glacé» wird gezeigt, wie vom ersten Innovationsmeeting über Produktentwicklung und Verpackungsdesign bis hin zu Marketing und Verkauf alle Bereiche ineinandergreifen. Das Video soll einen Beitrag zum Employer Branding des Grossverteilers leisten.

Eine Besonderheit der Produktion ist der Verzicht auf Schauspieler. Stattdessen treten ausschliesslich Coop-Mitarbeitende vor die Kamera, die tatsächlich in den gezeigten Bereichen tätig sind und an vergleichbaren Entwicklungsprozessen beteiligt sind.

Das Video soll einen Einblick in die Arbeitsabläufe des Unternehmens geben. Es stellt die Vielfalt der Berufsbilder vor und zeigt die Zusammenarbeit verschiedener Fachbereiche. Damit möchte Coop sowohl die Qualität seiner Produkte als auch seine Attraktivität als Arbeitgeberin für Fachkräfte unterschiedlicher Bereiche unterstreichen. (pd/spo)