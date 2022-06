Agon Partners: GmbH für Compliance gegründet

Agon Partners gibt die Gründung der Agon Compliance GmbH bekannt. «Der erhöhten Nachfrage unserer Kundschaft kommt Agon mit der Gründung einer eigenständigen Compliance-Gesellschaft nach», heisst es in einer Mitteilung. Das Agon-Team werde mit dem breiten Erfahrungsschatz dafür sorgen, dass die Compliance-Bemühungen der Unternehmen effizient und verhältnismässig bleiben.

«Nach dem Verständnis von Agon führt eine erfolgreiche Compliance in Unternehmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens, indem Risiken rechtzeitig erkannt werden», heisst es weiter. Was niemand sehen soll, sei bei Agon Compliance GmbH in guten Händen.

Verwaltungsratspräsident Patrick Krauskopf freut sich über das neue Agon-Kind: «Dank eines erfahrenen Teams sowie der Zusicherung, dass die Compliance-Dienstleistungen stets den Anforderungen von Gesetz, Gerichten und Behörden entsprechen, tragen wir dazu bei, dass sich unsere Kunden auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können.»

Michel Rudin blickt laut Mitteilung voller Tatendrang in die Zukunft: «Das Thema Compliance und insbesondere auch Whistleblowing wird an Bedeutung gewinnen. Gerade in Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit ist es für Unternehmer von grosser Bedeutung, hier auf dem neusten Stand des Wissens zu sein.» (pd/cbe)