Publiziert am 22.04.2025

Philoro bietet auf diversen Unterseiten von cash.ch in Echtzeit die Produkt-Preise der bedeutendsten physischen Edelmetall-Produkte an wie zum Beispiel dem Gold Vreneli 20 Franken oder dem Goldbarren 1 Unze, heisst es am Montag in einer Medienmitteilung.

«Während die gängigsten Finanzplattformen nur den Goldpreis darstellen, profitieren die Leserinnen und Leser von cash.ch nun von Echtzeit-Informationen über die Preise von gängigen Edelmetall-Produkten wie dem Gold-Vreneli oder dem Goldbarren 1 Unze», wird Christian Brenner, CEO von Philoro Schweiz, zitiert. Dadurch ergäbe sich eine hervorragende Vergleichsmöglichkeit zu dem, was die Hausbank anbiete, erklärt er.

«Die Fixintegrationen sind ein sehr beliebtes Werbeformat bei cash.ch. Der kurze Weg zwischen der Platzierung und dem Trade sowie der starke thematische Bezug machen es sowohl für den Nutzer als auch für den Werbekunden äusserst attraktiv», erklärt Thierry Hansen, Head of Sales Ringier Advertising, in der Medienmitteilung.

Die Produkt-Preise der gängigsten physischen Edelmetall-Produkte werden auf cash.ch im Bereich «Rohstoffe & Edelmetalle» angezeigt. Zum Beispiel auf den Seiten zu den Preisen von Gold, Silber, Platin und Palladium in den verschiedenen Währungen. Die Preise zu den physischen Edelmetall-Produkten werden alle fünf Minuten aktualisiert. Es wird eine Auswahl von Produkten in Rotation angezeigt. (pd/spo)