Ringier ruft unter der Marke Green Circle eine Initiative ins Leben, die Nachhaltigkeit nun noch stärker in den Fokus der breiten Öffentlichkeit rückt – und ihr eine noch grössere Plattform bietet. Das teilte das Unternehmen am Montag mit.

Ringier ist in seinen Marken und Online-Channels seit über zehn Jahren in Sachen Nachhaltigkeit aktiv und mit Titeln wie SI Grün und Blick Green bereits in der Vergangenheit ein Vorreiter in den Themenbereichen Klima- und Umweltschutz. Am vergangenen Sonntag erschien zudem das erste Green Circle Magazin als Beilage im SonntagsBlick.