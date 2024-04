Zurich Design Weeks: Maike Müller leitet die Kommunikation

PR-Trendmonitor

Viele PR-Profis bleiben trotz Lohnstillstand

78 Prozent der Kommunikationsleute in der Schweiz haben im vergangenen Jahr keine Gehaltserhöhung erhalten. Diese Zahl liefert eine Online-Umfrage von News aktuell und PER. Nebst dem Lohn zählen für PR-Leute Weiterbildung und Ferientage am meisten.