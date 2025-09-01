Bühler & Bühler: Grössere Kundschaft führt zu Aus- und Umbau

Publiziert am 01.09.2025

Seit 1. September ist Rebecca Westhoff zurück im Team als «Creative Director Text». Sie arbeitete bereits von 2018 bis Ende 2024 bei Bühler & Bühler, wie die Agentur in einer Medienmitteilung schreibt. Neu verantwortet Westhoff zusammen mit «Chief Creative Officer» Doris Bühler den Bereich Text & Konzept.

Vasco Bickel, bis anhin «Senior Art Director» und Mitglied der Geschäftsleitung (persoenlich.com berichtete), wurde zum «Creative Director Art» befördert. Er verantwortet mitunter die Fachleitung des Design-Teams sowie die Ausbildung der Lernenden.





Stephanie Geiger ist neu «Executive Creative Director» und seit über vier Jahren bereits Mitglied der Geschäftsleitung. Ihre langjährige und preisgekrönte Erfahrung setzt sie vor allem als kreativer Lead bei crossmedialen Kampagnen ein.





«In diesem Jahr konnten wir bereits fünf neue Mandate in unser Portfolio aufnehmen. Das freut mich sehr – offenbar sind die Leistungen von Bühler & Bühler gefragt. Vor allem im Dialogmarketing und Branding nimmt der Markt unsere Expertise wahr», begründet CEO und Partner Raphael Bühler, den Ausbau gemäss einer Medienmitteilung. (pd/nil)