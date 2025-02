Reputation Experts: Hans-Jakob Boesch ergänzt Beratungsteam

Publiziert am 20.02.2025

Der frühere FDP-Kantonsrat und Parteipräsident Hans-Jakob Boesch verstärkt seit Februar 2025 die Reputation Experts. Mit seiner Firma HJB GmbH berät er seit 2021 Führungspersönlichkeiten und Unternehmen in den Bereichen Krisenmanagement, Public Affairs und strategische Kommunikation. Boesch verfügt über einen Doktortitel in Politikwissenschaft und Ökonomie der Universität Zürich. Er bringt langjährige Berufserfahrung in Public Affairs, Journalismus und Projektmanagement mit und ist zudem Mitglied in einem Stiftungsrat.

Parallel zur personellen Verstärkung veröffentlicht das Beratungsunternehmen ein White Paper zum Thema «Reputation Board», wie es in einer Mitteilung heisst. Die Autorin Susanne Müller Zantop analysiert darin, wie ein funktionsübergreifendes Gremium in mittleren und grossen Unternehmen den Ruf schützen und verbessern kann. Ein Praxisbeispiel von Sabrina Huber ergänzt die Publikation. Das White Paper steht auf der Website von Reputation Experts zum kostenlosen Download bereit.

Die Reputation Experts sind ein Verbund unabhängiger Beraterinnen und Berater mit Sitz in Zürich. Das Netzwerk bietet Reputations-Management-Programme für verschiedene Branchen und Unternehmensgrössen an.