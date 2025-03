Publiziert am 03.03.2025

Hans Otto, CEO von Info Plus in Zürich, bringt seine Erfahrung im Schweizer Medienverkauf ein. Seine Karriere führte ihn von der NZZ über Time Magazine und Dow Jones Media bis zur 23-jährigen Leitung der Schweizer Niederlassung von Gruner+Jahr. Seit 2015 führt er die Agentur Info Plus Mediaservice AG.

Stefan Hottinger-Behmer verfügt über internationale Erfahrung in Kommunikation und Medien. Er war unter anderem Vice President of Global Communications bei einem Fortune 500-Finanzunternehmen und arbeitete als Publisher bei Vogue Arabia, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Das neue Unternehmen mit Hauptsitz am Limmatquai in Zürich und Partnerbüros in New York und London vertritt verschiedene Publikationen, darunter das Swissquote Magazin, The Four Seasons Magazine und internationale Ausgaben der Vogue. Zu den Kunden zählt auch die Binelli Group, für deren Kundenmagazin die Agentur verantwortlich ist.

Gleichzeitig wurde die Gründung der Discerning Media LLC in New York mitgeteilt, die von Diane Ciaglia, ehemalige Publisherin bei Pace Media, geleitet wird. (pd/nil)