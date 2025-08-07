Schweizerhof Luzern: Hansjürg Michel neu in der Geschäftsleitung des Hotels

Publiziert am 07.08.2025

Michel war zuvor rund drei Jahre als Kommunikationschef und Mitglied der Standortleitung bei Lonza in Visp tätig. Der gebürtige Prättigauer übernimmt die Verantwortung für die Bereiche Verkauf, Marketing, Revenue & Reservation und wird Mitglied der fünfköpfigen Geschäftsleitung, wie in einer Medienmitteilung steht.

Vor seiner Zeit bei Lonza sammelte Michel über zehn Jahre Erfahrung in touristischen Betrieben im Berner Oberland und in Zermatt. Er verfügt über Abschlüsse als Tourismusfachmann HF sowie einen Bachelor in Business Administration und einen Master in International Management.

Gian Walker, sein Vorgänger im Schweizerhof Luzern, hatte die Position sieben Jahre inne und verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch für eine berufliche Neuorientierung. (pd/nil)