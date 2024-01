Stellar: Headhunter gründen Executive Search Boutique

Thomas Bossard, Guido Pagani, Florent Hoerd und Vladan Veljkovic haben als Partner ein Netzwerk von Beratern gegründet. Ergänzt werden sie durch Thibaud Marcault als weiteren Consultant und dem strategischen Berater und Gründungsmitglied David Schneeberger. Das heisst es in einer Medienmitteilung.

Stellar ist eine schweizweite Executive Search Boutique mit Hauptsitz in Zürich, weitere Standorte befinden sich in Bern und Lausanne. Der branchennahe Direct-Search-Ansatz fokussiere auf die mandatsbasierte Zusammenarbeit und habe insbesondere Fach- und Führungskräfte in den Schlüsselbranchen Industrie, Finanzdienstleistungen, Bauwesen und Konsumgüter im Visier, schreiben die Headhunter.

Erfahrenes Team mit hoher Expertise

Die Stellar Executive Search AG ist ein Zusammenschluss von erfahrenen Executive Search Consultants, verstärkt mit gezielten Kernkompetenzen.

Thomas Bossard verfügt über einzigartige Kontakte in die Schweizer Finanzbranche und wird seit über 13 Jahren als bevorzugter Headhunter von Asset Managern, Banken, Finanzinstituten und Pensionskassen mit der Rekrutierung von Führungskräften, Fachexperten oder Teams beauftragt.

Guido Pagani setzt seinen Fokus seit 2001 auf die Märkte Konsumgüter, Retail/E-Commerce sowie Handel & Industrie. Seine Expertise nutzen Kunden regelmässig bei strategischen Neubesetzungen.

Florent Hoerd besitzt dank seiner globalen Marktvision und seines breiten, professionellen Netzwerks ein hohes Mass an Fachwissen in den Sektoren Bau, Industrie, Energie, Immobilien und Transport. Er ist seit 2015 im Executive Search tätig.

Vladan Veljkovic bringt langjährige Erfahrung bei nationalen und internationalen Executive Search Firmen mit und hat ein tiefgreifendes Verständnis für die Bedürfnisse und ökonomischen Herausforderungen seiner Kundinnen und Kunden. Sein Spezialgebiet ist die Besetzung von Finanz- und Human Resources- Positionen.

Mit seiner langjährigen Berufserfahrung in den Bereichen Retail, Luxus- und Konsumgüter sowie seinem internationalen Netzwerk ergänzt Thibaud Marcault das Team als Executive Search Consultant bei strategischen Rekrutierungen. David Schneeberger ist Strategieberater und rundet mit seinen Kernkompetenzen Business Development, strategisches Partner- und Kooperationsmanagement das Knowhow von Stellar ab.

Bedarfsgerechte Suchstrategien

Stellar setzt auf mandatsbasierte Zusammenarbeit und entwickelt dabei individuelle, bedarfsgerechte Suchstrategien, schreibt das Unternehmen. Die Expertise der Headhunter liege im Direct-Search-Ansatz, bei dem sich die Executive Search Consultants darauf konzentrierten, qualifizierte Kandidatinnen und Kandidaten zu identifizieren und gezielt anzusprechen. Damit solle für die Auftraggebenden Wertschöpfung generiert werden. (pd/nil)