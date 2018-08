Leicht und einfach: Helena Jansen leitet neues Kompetenzzentrum

Die Germanistin und Kommunikationsspezialistin Helena Jansen leitet ab sofort das neu gegründete Kompetenzzentrum Leicht und einfach für Texte in Leichter Sprache und in Einfacher Sprache. Laut Mitteilung bietet das Kompetenzzentrum ein Angebot für kleine und grössere Unternehmen oder Institutionen, die auch Zielgruppen mit eingeschränkter Lesekompetenz erreichen wollen.

«Anders als in Deutschland und Österreich sind leicht lesbare Texte für Menschen mit einer Leseschwäche in der Schweiz noch wenig verbreitet», wird Helena Jansen in der Mitteilung zitiert. «Das Kompetenzzentrum soll dazu beitragen, dass vereinfachte Sprachformen auch bei uns gestärkt werden.» Unter leichtundeinfach.ch lanciert das Kompetenzzentrum laut eigenen Angaben auch das schweizweit erste Nachrichtenportal in Leichter Sprache. In einer Pilotphase werden pro Woche drei Nachrichten geschaltet.

Jansen ist Stellvertretende Agenturleiterin der Berner Full-Service-PR-Agentur Zoebeli Communications. Sie absolvierte ihr Germanistik- und Geschichtsstudium an den Universitäten Bern und Berlin. Zudem verfügt sie über den Executive Master of Science in Corporate Communications Management der Universität Lugano. Während und nach dem Studium arbeitete sie als Journalistin und Redaktorin. Nach mehreren Jahren bei der Berner Zeitung wechselte sie 2003 zur Zoebeli Communications.

Das Kompetenzzentrum Leicht und einfach ist ein Angebot der Zoebeli Communications in Bern. (pd/cbe)