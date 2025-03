Publiziert am 06.03.2025

Die Fluggesellschaft Swiss führt 2025 mit «Swiss Senses» ein neues Erlebniskonzept für Langstreckenflüge ein. Um die bevorstehenden Neuerungen bereits im Vorfeld anzukündigen, hat die Filmgerberei einen Teaserfilm entwickelt, der nicht die fertigen Produkte zeigt, sondern den Entwicklungsprozess dahinter in Szene setzt.

Im Film schildern Swiss-Mitarbeitende aus verschiedenen Bereichen, wie sie das neue Flugerlebnis mitgestalten – sei es im Design, in der Kulinarik oder in der Technik. Diese Perspektiven werden mit sorgfältig komponierten Bildern visualisiert, die sowohl das Handwerk der Mitarbeitenden als auch die Essenz des zukünftigen Flugerlebnisses atmosphärisch einfangen, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Swiss Senses» wird etappenweise eingeführt. (pd/cbe)