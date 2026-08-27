Sensopro: Hischier investiert in Berner Trainingsfirma

Publiziert am 27.08.2026

Nico Hischier, Captain der New Jersey Devils und Schweizer Nationalspieler, wird Investor und Mitinhaber bei Sensopro. Das teilte das auf Koordinationstraining spezialisierte Unternehmen aus Münsingen (BE) am Mittwoch mit. Der Oberwalliser soll sein Wissen und Netzwerk aus dem Spitzensport künftig auch in die Weiterentwicklung neuer Trainingskonzepte einbringen, wie es in der Mitteilung heisst.

Sensopro wurde 2008 von Kaspar Schmocker während dessen Sportstudiums an der Universität Bern entwickelt und zählt nach eigenen Angaben zu den Anbietern im Bereich des Koordinationstrainings – neben Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit die vierte Trainingssäule. Mit den Produkten Luna und Piccolo ist die Firma in der Schweiz, Deutschland, Österreich, den Benelux-Ländern und Skandinavien tätig.

«Wir haben Nico schon länger beobachtet und schnell gemerkt, dass er hervorragend zu uns passt», lässt sich Sensopro-Gründer Kaspar Schmocker in der Mitteilung zitieren. Hischiers Spielverständnis und seine Fähigkeit, unter Druck präzise Entscheidungen zu treffen, spiegelten genau das wider, worauf das Training von Sensopro abziele.

Hischier selbst nennt zwei Beweggründe: das persönliche Anliegen an Gesundheit und Wohlbefinden sowie die für Spitzensportler typische Suche nach dem letzten fehlenden Prozent an Leistung. «Im Hockey ist man viel in der Instabilität, und genau da sehe ich das Potenzial von Sensopro, in der Verbindung zwischen körperlichem und kognitivem Training», erklärt er in der Mitteilung.

Konkret übernimmt Hischier bei Sensopro mehrere Rollen: Neben der Beteiligung als Investor und Mitinhaber wirkt er laut Mitteilung an der Entwicklung neuer Trainingsinhalte mit und soll als Türöffner zu seinem Netzwerk im Profisport fungieren. «Nico kann Türen öffnen und neue Perspektiven einbringen», so Sensopro-CEO Marc Baumann, überzeugen müssten am Ende aber die Trainings selbst. Gemeinsam mit Hischier will Sensopro laut Mitteilung zudem neue Trainingspläne entwickeln, deren Wirkung untersuchen und wo möglich wissenschaftlich belegen.

Die Partnerschaft ist laut den beiden Seiten langfristig angelegt. «Wir denken langfristig», so Baumann weiter. Bereits entwickelt worden sei ein optimiertes Warm-up für den Trainingseinstieg, bis Sommer 2027 sollen weitere gemeinsame Trainings entstehen und anhand von Hischiers Feedback angepasst werden.

Hischier ist nicht der erste Spitzensportler im Investorenkreis von Sensopro: Dazu zählen nach Angaben des Unternehmens unter anderen der deutsche Fussball-Nationalspieler Joshua Kimmich, der frühere Mobiliar-Verwaltungsratspräsident Urs Berger und On-Mitgründer Olivier Bernhard. Hischier wurde 2017 als erster Schweizer überhaupt an erster Stelle im NHL-Draft ausgewählt. (pd/nil)