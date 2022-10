Filmgerberei: Im Sonnenaufgang zum Sieg auf der Piste

Die vierteilige Mini-Doku gewährt einen Einblick in die Entstehungsgeschichte des neu designten Schweizer Renndresses «Levada». Dieser soll nicht nur optisch die Athletinnen und Athleten glänzen lassen, sondern auch aerodynamisch die nötigen Hundertstelsekunden rausholen. Dass dies gelungen zu sein scheint, zeigt Ski-Athlet Marco Odermatt mit seinem Sieg am Weltcup Auftakt in Sölden.

«Levada» ist rätoromanisch für «Sonnenaufgang» und auch der Titel der gleichnamigen Doku. Sie beleuchtet die Geschichten aller Beteiligten – vom Sponsor, über die Designer und Ingenieuren hin zu den Trainern und Athleten. Während zwölf Monaten haben sie in enger Zusammenarbeit und unter strengster Geheimhaltung den neuen Ski-Dress entwickelt. In den drei ersten Episoden wurden die Herausforderungen, die Vision und die Tests dokumentiert (persoenlich.com berichtete).

Zum Weltcup-Auftakt zeigt nun die vierte Episode «Pre Race» den offiziellen Reveal-Event und, ob sich alle Anstrengungen gelohnt haben. Wie kommt der Anzug bei den Athletinnen und Athleten an? Gefällt er der Öffentlichkeit? Und wie sieht «Levada» final auf der weissen Piste aus? Im Film fahren Marco Odermatt, Aline Danioth und Mauro Caviezel (Ski Alpin Team) sowie Pascal Christen (Alpin Ski Swiss Paralympic Team) bereits während der entscheidenden Trainingsphase im «Levada» und bringen so zum ersten Mal den Sonnenaufgang auf die Piste.

Verantwortlich bei Sunrise: Andreas Caluori (Director Brand Management & Communications), Gabriel Thomann (Head Sponsoring/Events), Marc Sommerhalder (Marketing Manager Sponsoring); verantwortlich bei MySports: Toby Stüssi (Executive Producer); verantwortlich bei Swiss-Ski: Diego Züger (Direktor Marketing, Stv. CEO), Pascal Karrer (Key Account Manager Marketing), Christian Zingg (Leiter Ausrüstung Swiss-Ski); verantwortlich bei Filmgerberei: Alun Meyerhans (Regie & Edit), Susanne Bucher (Producer), Flavio Gerber (Executive Producer), Michael Schwendinger/Andi Widmer/Silvio Gerber (DOP); Christian Lessner (Color Grading), Jingle Jungle (Sounddesign, Mischung). (pd/cbe)