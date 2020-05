Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse fungiert als Bindeglied zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und setzt sich für beste Rahmenbedingungen für die Schweizer Wirtschaft und deren Unternehmen ein, wie es in einer Mitteilung heisst.

Obwohl Economiesuisse in der Medienberichterstattung rund um die Themen Wirtschaft und Politik ein fester Bestandteil ist, stellen sich dennoch viele die Frage: Was macht dieser Wirtschaftsverband eigentlich? Was sind seine Aufgaben, was seine Mission? Die junge Digitalagentur Pengworks stellt mit einem passenden und pointierten Corporate Film die Arbeitsweise von Economiesuisse vor.

«Da der Aufgabenbereich des Wirtschaftsverbandes extrem gross ist, mussten wir uns etwas einfallen lassen, was einfach verständlich ist, aber dennoch funktioniert», lässt sich Gianni Peng, Geschäftsführer und Inhaber von Pengworks, in der Mitteilung zitieren. Die Agentur hielt sich an klare und direkte Aussagen und strukturierte den Film anhand eines politischen Kreislaufs, angefangen bei der Faktensammlung und Meinungsbildung, über Lobbying und Überzeugungsarbeit bis hin zur eigentlichen Kampagne. «So konnten wir ein hervorragendes Ergebnis erzielen, welches den Kunden und seine vielfältigen Tätigkeiten optimal repräsentiert», so Peng weiter.

«Pengworks hat unsere Mission und unsere Arbeitsweise konzis und anschaulich auf den Punkt gebracht. Konkrete Beispiele entlang des Politikzyklus gewähren Einsichten in unseren Verband und machen den Film zu einem kurzweiligen Porträt unserer Organisation», erklärt Michael Wies-ner, Leiter Kommunikation bei Economiesuisse.







Verantwortlich bei Economiesuisse: Michael Wiesner (Leiter Kommunikation), Sushil Aerthott (Leiter Digitale Strategie), Tatja Vojovic (Assistentin Kommunikation); verantwortlich bei Pengworks: Gianni Peng (Gesamtverantwortung), Dario Schmieder (Kamera & Schnitt). (pd/lol)