Reputationsranking: Implenia dominiert in der Baubranche

Publiziert am 09.07.2025

Die Swissreputation.group analysierte gemeinsam mit Pressrelations Schweiz über 15'000 Medienbeiträge von 38 Unternehmen aus dem Zeitraum Juni 2024 bis Mai 2025. Die Auswertung erfolgte mit einem KI-gestützten Verfahren über die gesamte Schweizer Medienlandschaft in deutscher, französischer und italienischer Sprache, heisst es in einer Mitteilung.

Implenia führt die Kategorie der Bauunternehmen, Generalunternehmer und Immobilienentwickler bereits zum dritten Mal in Folge deutlich an. Das Unternehmen verfügt über die mit Abstand beste Medienpräsenz und erreicht in allen sechs Reputationsdimensionen ausgezeichnete Werte. Erne und Losinger Marazzi folgen auf den Plätzen zwei und drei.

Bei den Immobilienverwaltungen und -bewirtschaftungen eroberte Wincasa, das ebenfalls zur Implenia-Gruppe gehört, den ersten Rang vor Naef SA. SPS Swiss Prime Site dominiert die Kategorie der Immobiliengesellschaften mit überragender Sichtbarkeit. Die grosse Medienpräsenz kompensiert dabei auch einige Schwächen in der Tonalität. Mobimo und PSP belegen die Plätze zwei und drei.

Die Studie zeigt, dass Medienpräsenz allein nicht automatisch zu einer guten Reputation führt, sondern die Tonalität der Berichterstattung entscheidend ist. Die Analyse der Themenbereiche offenbart interessante Muster: Innovationsthemen erzielen in allen drei Kategorien die besten Tonalitätswerte, sind jedoch bezüglich Sichtbarkeit nicht unter den ersten drei Dimensionen zu finden.

Aber auch «Workplace», «Economic Performance» (wirtschaftliche Themen) und Themen zu «ESG & Sustainability» gehören in jeweils zwei Kategorien zu den Bereichen mit dem positivsten Sentiment. Diese Dimensionen leisten einen wichtigen Beitrag zu einer guten Medienreputation der Unternehmen und der Branche.

«Products & Services» und «Management & Leadership» gehören in allen Kategorien zu den präsentesten Medienthemen. Gleichzeitig liegen sie bezüglich Tonalität im Vergleich zu den anderen Dimensionen etwas zurück. (pd/spo)