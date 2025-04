Publiziert am 02.04.2025

Neben einem modernen Webauftritt, ist das Herzstück der neuen Kampagne für das Institut Montana in Zug ein Manifest-Film. Darin würden die Werte und die Vision der Privatschule in Szene gesetzt. Weiter zeigt die Internatsschule Testimonials ihrer Schüler, Eltern und Lehrkräfte, heisst es in einer Medienmitteilung.

Realisiert wurde dieser Film in enger Zusammenarbeit mit der Filmproduktionsfirma von Sandeep Abraham und der Agentur Fair Factory.

Das Projekt verbinde emotionale Bilder mit einer klaren Botschaft, schreibt das Institut Montana. Man stehe für «eine internationale, ganzheitliche Bildung, in der individuelle Förderung und persönliche Entwicklung im Zentrum stehen.»

Der Manifest-Film richtet sich an Familien, die nach einer Schule suchen, die neben exzellenter akademischer Qualität vor allem den Menschen in den Fokus stellt. Lehrpersonen, Schüler und Mitarbeitende wurden in den kreativen Prozess einbezogen, um sicherzustellen, dass das endgültige Video authentisch die gelebten Werte widerspiegelt.

Zusätzlich zu dem Film wurden diverse Testimonials gedreht, bei der Schüler, Eltern und Lehrerpersonen auf üblich gestellte Fragen eingehen und ihre Perspektive erzählen.

Der Film ist bis Ende April 2025 in der Innerschweiz im Kino sowie online zu sehen.

Parallel zum Film präsentiert Institut Montana eine völlig neu gestaltete Website, die sowohl visuell als auch technisch auf dem neuesten Stand ist.

Die Plattform bietet Einblicke in den Schulalltag, zeigt die Räumlichkeiten in virtuelle Tours, stellt die verschiedenen Bildungsprogramme vor und gibt künftigen Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern einen umfassenden Überblick über das breite Angebot. (pd/nil)