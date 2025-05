HarbourClub: Irene Fischbach tritt neu in den Vorstand ein

Publiziert am 26.05.2025

Der Vorstand des HarbourClub hat Irene Fischbach, Leiterin Unternehmenskommunikation bei der Mobiliar, als neues Vorstandsmitglied berufen, heisst es in einer Medienmitteilung. Die definitive Wahl durch die Mitgliederversammlung erfolgt im Frühjahr 2026. Fischbach folgt auf Salome Ramseier, die im September als Head of Corporate Communications zur Bühler Group wechselt. Ramseier war acht Jahre im Vorstand des HarbourClub tätig.

Stationen bei Zurich, Swiss Life und Swissgrid

Irene Fischbach bringt langjährige Führungserfahrung in verschiedenen Kommunikationsfunktionen der Schweizer Versicherungs- und Energiebranche mit, teilt der HarbourClub mit. So leitete sie von Singapur aus die Kommunikation des Roundtable on Sustainable Palmoil, führte die Unternehmenskommunikation bei Swissgrid und verantwortete bei Swiss Life die Marketing- und Kommunikationsaktivitäten der internationalen Division. Ihre Karriere begann sie bei der Zurich Insurance Group.

Fischbach studierte Rechtswissenschaft an den Universitäten Genf und Zürich. Berufsbegleitend absolvierte sie den Executive Master of Science in Communications Management an der USI Università della Svizzera italiana sowie den Master in Public Administration an der National University of Singapore.

Der HarbourClub-Vorstand besteht neu aus Hans-Peter Nehmer von Allianz Suisse als Präsident, Roland Bischofberger von Siemens, Edi Estermann von der SRG, Irene Fischbach von der Mobiliar, Myriam Käser von Swisscom und Roman Sidler von Geberit. Der HarbourClub setzt sich für starkes Kommunikationsmanagement in der digitalisierten Welt ein und diskutiert Trends sowie den Wertbeitrag integrierter Kommunikation. (pd/awe)