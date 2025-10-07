VBZ: Irène Messerli wird Kommunikationschefin

Publiziert am 07.10.2025

Irène Messerli folgt auf Silvia Behofsits, die die Unternehmenskommunikation neun Jahre lang führte und Ende Februar 2025 in den Ruhestand trat. Die Übergangszeit überbrücken Elina Fleischmann, Leiterin Newsroom, und Judith Setz, Leiterin Medienstelle, mit einer Ad-Interim-Co-Leitung, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.

Messerli wird Mitglied der Geschäftsleitung der VBZ. «Ich freue mich, mit Irène Messerli eine erfahrene Führungs- und Kommunikations-Persönlichkeit an Bord der VBZ zu begrüssen», wird VBZ-Direktor Martin Sturzenegger zitiert. «Die VBZ stehen für nachhaltige Mobilität, Zuverlässigkeit und Nähe zur Bevölkerung. Um diese Werte zu vermitteln, braucht es eine starke Kommunikationsarbeit – und genau hier wird Irène Messerli ihre umfassende Erfahrung einbringen.»

Messerli bringt über 25 Jahre Erfahrung in der Medien- und Kommunikationsbranche mit. Sie war Co-Inhaberin und CEO der Kommunikationsagentur Bernet Relations und leitete die Kommunikation bei verschiedenen Organisationen, darunter ein Polizeikorps und eine Hochschule. Beim Medienunternehmen Ringier verantwortete sie internationale Kommunikationsprojekte. Als Dozentin unterrichtete sie digitale Kommunikation, Medienarbeit, politische Kommunikation, Reputationsmanagement und Krisenkommunikation.

Zurzeit ist Messerli in der strategischen Kommunikation des Migros-Genossenschafts-Bundes (MGB) tätig und Mitglied des nationalen Krisenstabs des MGB (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)