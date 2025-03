Publiziert am 26.03.2025

Als erfahrene Kommunikationsspezialistin mit breiter Expertise ergänzt Irit Mandel das Kommunikationsteam des VSE, teilt der Verband mit. Zuletzt war sie als Mediensprecherin bei Santésuisse tätig und verantwortete dort die digitale Kommunikationsstrategie. Sie hat einen Master in Medienwissenschaften, Journalistik und Zeitgeschichte der Universität Fribourg und einen MAS in Communication Management and Leadership der ZHAW. (pd/spo)