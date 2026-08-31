Publiziert am 31.08.2026

Konzipiert und realisiert wurde die Lösung von der Zürcher Agentur Relyz. Ein neu eingeführtes, zentrales Content-Management-System bildet laut Mitteilung neu die gemeinsame redaktionelle Basis für Website, Newsletter sowie die iOS- und Android-Apps des IWP und ist zudem an das CRM-System angebunden.

«Unser Anspruch ist es, wirtschaftspolitische Forschung und Fakten für unterschiedliche Zielgruppen verständlich und einfach zugänglich zu machen», erklärt Thomas M. Studer, laut Mitteilung Produktionsleiter beim IWP, dazu.

Relyz ist eine 2022 gegründete Zürcher Agentur für Digital Business und Experience Design (persoenlich.com berichtete). (pd/nil)