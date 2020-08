Nagra: Jagna Züllig neu im Medienteam

Jagna Zülllig spricht neu für die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra). Sie verstärke in dieser Funktion das Team um Patrick Studer, Leiter Medienstelle der Nagra, heisst es in einer Mitteilung.

Zwischen 2006 und Januar 2015 war Jagna Züllig im RWE-Konzern in verschiedenen Ländern und Funktionen der Internen und Externen Kommunikation tätig – zuletzt als Pressesprecherin bei RWE Innogy, der damaligen RWE-Gesellschaft für Erneuerbare Energien.

Zwischen 2015 und 2018 war Züllig als Leiterin Unternehmenskommunikation bei Hilti in Liechtenstein beschäftigt. Sie verliess Hilti und nahm eine zweijährige Elternzeit. In dieser Zeit hat sie zudem als Freelancerin in den Bereichen Vorstandskommunikation, Redaktion und Konzeption gearbeitet. (pd/wid)