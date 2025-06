Wirz: Jannic Mascello wird Partner

Publiziert am 23.06.2025

In seinen sechs Jahren bei Wirz hat Mascello zahlreiche Kampagnen mit seiner Handschrift versehen, heisst es in einer Mitteilung. So schickte er Bündnerfleisch ins All, suchte die Ursprünge der Migros in der Steinzeit oder war mitverantwortlich für die Kampagne zur Uefa Women’s Euro 2025 in der Schweiz.

Wenn er nicht gerade für den grossen Fussball wirbt, steht er selbst auf dem Platz – mit ganz eigenen Zielen: Dieses Jahr will er beim Agenturen-Cup mit seinem Wirz-Team zumindest nicht letzter werden. (pd/awe)