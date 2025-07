Schweiz Tourismus: Jean-Claude Raemy wird Kommunikationsleiter

Publiziert am 01.07.2025

Als Leiter Unternehmenskommunikation wird Jean-Claude Raemy direkt an Direktor Martin Nydegger rapportieren, teilt Schweiz Tourismus (ST) am Dienstag mit. In seiner neuen Rolle übernehme Raemy eine Scharnierfunktion zwischen Öffentlichkeit, Tourismusbranche und Politik, heisst es.

Raemy wird mit einem fünfköpfigen Team am Hauptsitz und rund 30 Medienexperten in allen 22 ST-Märkten die Kommunikation der Tourismus-Marketing-Organisation und die Positionierung des Tourismuslandes Schweiz verantworten. Der neue Kommunikationsleiter spricht neben seinen Muttersprachen Französisch und Deutsch drei weitere Sprachen fliessend.

Der designierte ST-Kommunikationsleiter bringt umfassende Erfahrung aus Medien und Tourismusbranche mit. Vor seiner Tätigkeit bei Blick war Raemy fünf Jahre lang Chefredaktor der Branchenplattform Travelnews und über zehn Jahre (Chef-)Redaktor von Travel Inside. Dazwischen leitete er als Senior Product Manager eine Abteilung bei Kuoni Reisen, wodurch er sowohl die Medien- als auch die Tourismusbranche fundiert kennt.

Die Neubesetzung wurde notwendig, nachdem der langjährige Kommunikationsleiter Markus Berger seinen Wechsel zur SRG angekündigt hatte (persoenlich.com berichtete). Bis zu Raemys Eintritt im Oktober wird die Position vom ST-Kommunikationsprojektleiter und Mediensprecher André Aschwanden vertreten. (pd/spo)