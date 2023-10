MAZ: Jean-Pierre Ritler wird Studienleiter

Professionelle Medienarbeit wird für Firmen, Verbände und Behörden immer wichtiger. Das

MAZ bietet seit Jahren Aus- und Weiterbildungen für Führungskräfte in

Wirtschaft, Politik oder Verwaltung sowie PR- und Informationsverantwortliche an. Um dieses

Angebot weiter zu stärken und auszubauen, übernimmt Jean-Pierre Ritler neu den Bereich

massgeschneiderte Firmenkurse Kommunikation, wie es in einer Mitteilung heisst.



Der erfahrene Medienmann ist seit über 40 Jahren in diesem Business tätig. Als Journalist,

Fotograf, Filmer, Konzepter und Manager hat er in der Schweiz, Vietnam und Italien gelebt und

dabei für Tages- und Wochenzeitungen, Magazine, Firmen und Verbände gearbeitet. Dazu ist er

Dozent und Coach an verschiedenen Institutionen wie dem MAZ oder der Österreichischen Me-

dienakademie.



Auf seine neue Aufgabe freut sich Jean-Pierre Ritler sehr. «Als Journalist begrüsse ich eine

professionelle Medien- und Kommunikationsarbeit, davon profitieren am Schluss alle Seiten.» Er könne am MAZ auf ein riesiges Reservoir an Wissen und Kompetenz zurückgreifen und so den Kundinnen und Kunden ein auf sie zugeschnittenes Angebot erstellen. (pd/wid)