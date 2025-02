Valencia: Jérôme Rueff wird Chief Client Officer

Publiziert am 21.02.2025

Die Basler Kommunikationsagentur Valencia holt den ehemaligen Brand Portfolio Director von Feldschlösschen/Carlsberg per Januar 2025 als Chief Client Officer (CCO) in die Geschäftsleitung. «Mit Jérôme Rueff gewinnen wir eine erfahrene und dynamische Führungspersönlichkeit, die unsere Agentur strategisch weiter voranbringen wird», wird Michael Gerber, CEO der Valencia Kommunikation, in einer Mitteilung zitiert. Seine Expertise in Markenführung, Innovation, digitaler Transformation und dem Schweizer Detailhandel solle neue Impulse setzen.

Der 46-jährige Marketingexperte Rueff bringt über 20 Jahre Erfahrung in der FMCG- und Getränkeindustrie mit. Bei Feldschlösschen verantwortete er die strategische Entwicklung der Marken Feldschlösschen und Cardinal, einschliesslich Markenstrategie, Innovation und Medienplanung. Der neue CCO hat Wirtschaftswissenschaften an der Universität Basel studiert und einen Master in International Marketing & Strategic Management von der Uppsala University erworben.

In der erweiterten Geschäftsleitung wird Rueff gemeinsam mit CEO Michael Gerber, Chief Creative Officer Tommy Schilling und COO Christian Frey die Entwicklung der Agentur vorantreiben. Die Valencia Kommunikation beschäftigt in Basel 85 Mitarbeitende und ist auf integrierte Kommunikation, Markenstrategie und digitale Innovation spezialisiert. (pd/cbe)