GDI: Johannes C. Bauer ist neuer Forschungsleiter

In seiner akademischen Karriere lehrte und forschte Johannes C. Bauer an der New York University und an der Universität St. Gallen, wo er heute noch Lehrbeauftragter ist. Zudem war er als Strategieberater mit Fokus auf die Handels- und Konsumgüterbranche tätig. «Ich trete in grosse Fussstapfen und bin glücklich, Verantwortung in diesem einmaligen Institut übernehmen zu dürfen», lässt sich Bauer in einer Mitteilung zitieren.

Die bisherige GDI-Forschungsleiterin Karin Frick wird sich als Research Principal des Instituts auf einzelne Forschungsprojekte, Publikationen und Vorträge konzentrieren. «Nachfolgeplanung ist heute eine der grössten Herausforderungen für KMUs und entscheidend für ihren langfristigen Erfolg. Darum sollte man mit der Übergabe von Leitungsfunktionen frühzeitig beginnen», wird Frick zitiert. Laut Angaben des Instituts hat Frick das inhaltliche Programm des GDI seit bald dreissig Jahren «massgeblich» mitgeprägt

«Johannes C. Bauer ist die perfekte Nachfolge als unser Head Think Tank. Mit seiner theoretischen und praktischen Handelsexpertise wird er unsere Kompetenz im Kernthema Retail noch weiter stärken», sagt Lukas Jezler, CEO des Gottlieb Duttweiler Instituts, laut Mitteilung. (pd/tim)