Post: Jonathan Fisch wird Leiter Medienstelle

Jonathan Fisch übernimmt im Oktober die Leitung der Medienstelle der Post, wie es in einer Mitteilung heisst. Seine journalistische Laufbahn startete Fisch beim St. Galler Tagblatt, wo er nach dem Studium während vier Jahren als Regionaljournalist im Einsatz war. Sein beruflicher Weg führte ihn anschliessend zum Schweizer Radio und Fernsehen SRF. Dabei wechselte er nicht nur das Medium, sondern bewegte sich auch nach Zürich und Bern und sammelte während elf Jahren vielfältige Medienerfahrungen. Er war unter anderem als Nachrichtenredaktor, Moderator, Regionalkorrespondent und Produzent tätig.

In seiner letzten Funktion als Mediensprecher und stellvertretender Leiter des Fachbereichs Kommunikation beim Bundesamt für Landwirtschaft BLW wandte er sein Kommunikationshandwerk im politischen Umfeld an und prägte die externe und interne Kommunikation des Bundesamtes mit, schreibt die Post. Jonathan Fisch hat Journalismus und Organisationskommunikation an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften studiert. (sda/wid)