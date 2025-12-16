Stuiq: «Josy» seit Oktober in Betrieb

Publiziert am 16.12.2025

Auf dem autofreien Areal zwischen Hardbrücke und Viadukt in Zürich können gut erhaltene Gegenstände weitergegeben werden (persoenlich.com berichtete). Neben dem von Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ) betreuten «Bringen & Holen» finden auch private Anbieter mit nachhaltigen Angeboten Platz. Das Areal soll zudem um einen Informations-Corner zur Kreislaufwirtschaft sowie ein Gastroangebot erweitert werden. «Das Josy soll nicht nur ein sinnvolles Angebot für Zürich werden, sondern auch ein neuer Hotspot für Begegnung und Community», wird Manuela Engeli, Projektleiterin Kommunikation bei ERZ, in einer Mitteilung vom Dienstag zitiert.

Stuiq lancierte im Frühsommer 2025 eine Vermarktungskampagne, bei der leerstehende Mietflächen mit Objekten aus Zürcher Brockis inszeniert wurden. Ab Ende Oktober sorgte eine multimediale Kampagne im Stadtbild für Aufmerksamkeit, die Zürcherinnen und Zürcher aufforderte, ihre «Züri-Schätze» ins Josy zu bringen. Das Opening fand Anfang Oktober mit der Nachbarschaft statt.

Stuiq verantwortet für ERZ Naming, Branding, Signaletik und Kommunikation. (pd/cbe)