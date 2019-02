Women Inspiration Network Summit: Journalistin Heba Khamis spricht übers Brustbügeln

Mit ihrem Projekt «Banned Beauty» dokumentiert die ägyptische Fotografin und Journalistin Heba Khamis die Praxis des sogenannten Brustbügelns in Kamerun. Am Women Inspiration Network Summit spricht sie darüber, wie man die Aufmerksamkeit auf herausfordernde Themen lenkt. So schreiben es die Organisatiorinnen in einer Mitteilung. Sechs Speakerinnen aus der Medienbranche teilen Erfahrungen, Tipps und Inspiration, darunter auch Barbara Miller, Regisseurin des Films «Female Pleasure», mit der wir über Feminismus als Menschenrecht diskutieren.

Nach einem ausverkauften Anlass im letzten Jahr präsentiert der Verein Medienfrauen Schweiz am 24. März den zweiten Women Inspiration Network Summit im Kaufleuten Zürich. Er richtet sich an Schweizer Medienschaffende mit dem Ziel, Austausch und Networking zu fördern, Inspiration und Inputs zu liefern und die Medienbranche diverser zu gestalten. (pd/eh)