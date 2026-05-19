Publiziert am 19.05.2026

Das Buch trägt den Titel «Always Next. Entscheidungsmomente: Kommunikation, die wirkt.». Unter den Autorinnen und Autoren sind Regierungspräsidenten, Professorinnen, Unternehmerinnen und Parlamentarierinnen. Jede Person kommt mit einem verdichteten Standpunkt auf je einer Seite zu Wort, wie die Agentur in einer Medienmitteilung schreibt.

Der übergreifende Befund, den Die Botschafter aus den Beiträgen destillieren: KI verändere nicht die Grundlagen wirksamer Kommunikation, mache sie aber dringlicher. Einig seien sich die Stimmen darin, dass Glaubwürdigkeit Lautstärke schlage – und dass Vertrauen eine genuin menschliche Leistung bleibe, die KI nicht ersetzen könne.

Das Buch ist unter www.since1976.diebotschafter.ch verfügbar. (pd/nil)