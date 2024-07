MRB: Jürg Schmid wird Verwaltungsratspräsident

Publiziert am 18.07.2024

Die Tourismusagentur Schmid Pelli & Partner und die Kreativagentur MRB haben eine gegenseitige Beteiligung vereinbart, um ihre langjährige Zusammenarbeit zu vertiefen. Die Partnerschaft soll das Kompetenzspektrum beider Unternehmen erweitern und ein ganzheitliches Verständnis für Strategie und Kreativität fördern, wie es in einer Mitteilung heisst.

Im Zuge dieser Kooperation wird Jürg Schmid, ehemaliger Direktor von Schweiz Tourismus und Partner bei Schmid Pelli & Partner, zum Verwaltungsratspräsidenten von MRB ernannt. Gleichzeitig tritt Silvan Metzger, Haupteigentümer von MRB (bisher Metzger Rottmann Bürge Partner), dem Verwaltungsrat von Schmid Pelli & Partner bei.

«Schmid Pelli & Partner ist eine Strategie- und PR-Agentur, spezialisiert im Tourismus. Gehts um Umsetzung in Werbebotschaften und Visualisierungen, dann brauchen wir die besten Kreativen», so Schmid in einem persoenlich.com-Interview. Metzger ergänzt: «Mit Schmid Pelli & Partner können wir uns weiterentwickeln, besser werden, Neues lernen – und unsere Kompetenzen komplementär erweitern.»

Schmid Pelli & Partner, gegründet 2018, ist eine Beratungs- und Kommunikationsagentur mit Fokus auf die Tourismus-, Transport- und Freizeitbranche. Das Zürcher Unternehmen beschäftigt acht Mitarbeitende und wird von den Partnern Jürg Schmid, Tiziano Pelli und Chantal Cartier geführt.

MRB, gegründet 1982, ist eine Kreativagentur für Markenführung, Werbung und Design, ebenfalls in Zürich. Mit 15 Mitarbeitenden betreut sie namhafte Schweizer Marken. Frederick Rossmann (Kreation) und Cyrill Wirz (Kreation / Strategie) treten als neue Partner und Verwaltungsratsmitglieder in das Unternehmen ein, nachdem Christoph Bürge Ende 2023 ausgeschieden ist (persoenlich.com berichtete).

Beide Agenturen sehen in der Partnerschaft die Möglichkeit, ihre Kunden umfassender zu betreuen und von den komplementären Kompetenzen zu profitieren. Die Zusammenarbeit soll es laut Mitteilung ermöglichen, Kunden auf ihrer gesamten Reise zu begleiten und einen Mehrwert durch die Kombination von strategischer Beratung und kreativer Umsetzung zu schaffen. (pd/cbe)