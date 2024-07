Schmid Pelli & Partner | MRB: «Uns läuft es gut, sogar hervorragend»

«Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erleben», sagte einst der deutsche Dichter und Journalist Matthias Claudius. Was, wenn zwei eine Reise tun?

Jürg Schmid: Manchmal gibt auf Reisen eins und eins drei. Synergien und inspirierende Bereicherung entstehen, wenn sich zwei ergänzen und komplettieren.

Silvan Metzger: Reisen erweitert den Horizont. Und genau das machen wir mit unseren Agenturen: Eine Expedition in kommunikatives Neuland – mit erfahrenen Tourismusexperten.

Sie reisen künftig gemeinsam, indem Sie die Zusammenarbeit vertiefen (persoenlich.com berichtete). Wie kam es zu dieser Kooperation?

Schmid: Wir kennen uns aus gemeinsamen Projekten. Schmid Pelli & Partner ist eine Strategie- und PR-Agentur, spezialisiert im Tourismus. Gehts um Umsetzung in Werbebotschaften und Visualisierungen, dann brauchen wir die besten Kreativen.

Metzger: Unsere Agentur wurde 1982 von meinen Eltern gegründet – wir sind vermutlich die älteste noch immer familiengeführte Kreativagentur der Schweiz. Was nicht heisst, dass wir alt und müde sind. Im Gegenteil: Transformation hat bei uns Kultur. Mit Schmid Pelli & Partner können wir uns weiterentwickeln, besser werden, Neues lernen – und unsere Kompetenzen komplementär erweitern. Davon profitieren alle – unsere Mitarbeitenden und unsere Kunden.

Über finanzielle Modalitäten wird oft Stillschweigen vereinbart. So auch bei Ihnen? Oder verraten Sie uns den Deal?

Schmid: Wir gehen eine substanzielle gegenseitige Beteiligung ein. Im Fokus steht unser Commitment – die noch engere Zusammenarbeit, Synergien, spannende Arbeiten und der gegenseitige Einsitz in den VR.

Jürg Schmid, Sie waren von 1999 bis 2017 Direktor von Schweiz Tourismus. Was aus dieser Zeit können Sie bei der Agentur MRB einbringen?

Schmid: Ein Rucksack, gut gepackt mit Management- und Marketing-Praxiserfahrung rund um die globale Führung einer starken Marke – der Marke Schweiz. Wir haben selber erlebt und gemacht, worin wir unsere Kunden und Kundinnen begleiten. Das macht einen Unterschied. Ich habe zu viele Agentur-Präsentationen gesehen, die nur in der Theorie glänzen.

Nach Ihrer Zeit bei Schweiz Tourismus gründeten Sie eine eigene Agentur. Nun gehen Sie mit MRB eine Partnerschaft ein und werden Verwaltungsratspräsident. Läuft Ihre Agentur denn so schlecht?

Schmid: Uns läuft es gut, sogar hervorragend. Aber: Wir wollen uns weiterentwickeln. Konkret fehlt uns Kreationskompetenz. Etwas, das sich unsere Kunden vermehrt wünschen: Die direkte Umsetzung der Strategie in wirkungsvolle Kampagnen und Botschaften mit starken Ideen – durch eine Agentur, welche die Branche und die touristische Customer Journey versteht. Ferien und Reisen sind schliesslich nicht einfach ein weiteres Konsumgut, sondern für viele die beste Zeit im Jahr. Oder gar im Leben. Die Entscheidungsfindung ist entsprechend spezifisch und iterativ. Wirkungsvolle Tourismuskommunikation setzt Branchenkenntnisse voraus.

«Aufgeben ist nicht so mein Ding»

Silvan Metzger, bei MRB gab es schon kritische Momente. Dachten Sie jemals ans Aufgeben?

Metzger: Never give up giving up. Nein, im Ernst, ich liebe, was ich mache, weil ich es immer wieder neu und anders machen kann. Und besser, hoffentlich. Seit ich 2005 in die damalige Agentur Metzgerlehner Worldwide Partners eingestiegen bin, hat sich einiges verändert – vom Namen der Agentur bis zu so ziemlich allem auf dieser Welt. Ich mag Veränderung – aber bewahre mir ein bisschen professionelle Naivität und den Glauben, dass wir Menschen alles besser machen können, wenn wir dranbleiben. Und ich bleib gerne dran. Aufgeben ist nicht so mein Ding.

Sie werden nun Verwaltungsrat bei Schmid Pelli & Partner. Was können Sie einbringen?

Metzger: Bei Schmid Pelli & Partner werde ich mein Herzblut und meine Perspektiven als Werber einbringen. Manchmal hilft es, die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Und ich sehe für Schmid Pelli & Partner viel Potenzial abseits des Tourismusektors. Das wollen wir gemeinsam angehen.

Mit dem Aprilscherz «Schweizer putzen sogar ihre Berge» sorgte Schweiz Tourismus 2009 für Furore. Jürg Schmid, sind Sie künftig für den Humor bei MRB verantwortlich?

Schmid: Die Felsenputzer war eine der wirkungsvollsten Kampagnen von Schweiz Tourismus und einer der meistbeachteten Aprilscherze überhaupt – und von Anfang an eine geplante 360-Grad-Kampagne. Die Kampagne zeigte: Humor wirkt, um Aufmerksamkeit zu schaffen. Besonders im Fall der Schweiz, weil dies international von uns nicht erwartet wird. Anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums von Schweiz Tourismus haben wir eine Tiefenanalyse sämtlicher Kampagnen vorgenommen. Die Erkenntnis war: Werbung, die nicht provokativ, ästhetisch herausragend oder überraschend humorvoll ist, wirkt nur bei hoher Repetition. Humor hilft – auch im richtigen Leben.

Sie verantworteten einige der legendärsten Tourismuskampagnen. Welche war Ihre liebste?

Schmid: Die Felsenputzer sind schon legendär. Am meisten überzeugt mich aber nach wie vor die auf Humor aufbauende Kampagne mit den beiden Berglern Sebi & Paul, die alles dafür tun, damit Gäste perfekte Ferien in der Schweiz erleben können. Das waren nicht einfach kreative Einzelspots, sondern integriertes, mehrjähriges und saisonübergreifendes Marketing. Das gab der Marke Profil und schuf Begehren.

Und welche fanden Sie die beste, Silvan Metzger?

Metzger: Die «Wir tun alles für perfekte Ferien»-Kampagnen gehören auch aus meiner Sicht zu den Besten – denn sie zeigen auf charmante und humorvolle Art, wie wir Schweizer ticken und alles Menschenmögliche machen, damit die Gäste schöne Ferien in der einzigartigen Schweizer Landschaft geniessen können, grande!

Bis vor kurzem war MRB im Agenturen-Pool von Schweiz Tourismus. Dieser Pool wurde jedoch aufgelöst. Werden Sie mit Jürg Schmid an Bord noch Chancen haben, künftig wieder für Schweiz Tourismus zu arbeiten? Oder erst recht?

Metzger: Schweiz Tourismus arbeitet sehr professionell. Was hier zählt, ist gute Arbeit. Selbst mit dem Charisma von Jürg müssen und wollen wir weiterhin vor allem mit guter Arbeit und guten Ideen überzeugen – so, wie es uns mit dem Film «Autumn for our senses» zur Bewerbung des Schweizer Herbstes gelungen ist. Der Film hat inzwischen rund 18 Millionen Views und wurde gerade eben bei den US International Awards 2024 in Los Angeles mit einem Silber-Award ausgezeichnet.

Und nun wollen Sie künftig gemeinsam Kampagnen kreieren. Gibt es künftig nur noch Tourismuskampagnen aus dem Hause MRB?

Metzger: Nein, wir werden nicht zur «Tourismusagentur», sondern bleiben die Agentur für starke Schweizer Marken – und solche, die es werden möchten. Wir lieben Abwechslung und pflegen ein entsprechend breites Kundenportfolio. Klar, die strategische Partnerschaft mit Schmid Pelli & Partner stärkt unsere Tourismuskompetenz – aber eben auch unsere Expertise für Schweizer Marken und den Schweizer Markt.

Und wohin wird nun die gemeinsame Reise führen?

Schmid: Weit.

Metzger: Und weiterhin an schöne Orte quer durch die ganze Schweiz, über alle Sprach- und Kantonsgrenzen hinaus, direkt zu unseren Kundinnen und Kunden und allen, die es noch werden möchten.