Barry Callebaut: Kai Hummel wird Kommunikationschef

Kai Hummel übernimmt ab 1. September 2023 die Kommunikationsleitung der Barry Callebaut Gruppe. Er folgt auf Christiaan Prins, der den Bereich seit Januar 2020 geführt hatte (persoenlich.com berichtete). Prins hat das Unternehmen verlassen, wie es auf Anfrage heisst.

Hummel wird in dieser Funktion weltweit für die gesamte externe und interne Unternehmenskommunikation von Barry Callebaut verantwortlich sein und direkt an CEO Peter Feld berichten, heisst es in einer Mitteilung. Hummel weise «eine starke Erfolgsbilanz und umfangreiche Erfahrung» in der Unternehmenskommunikation sowohl von börsennotierten wie auch privaten Unternehmen auf. Dabei habe er globale B2B- und B2C-Unternehmen erfolgreich vertreten.

Der 42-Jährige war zuletzt für Kommunikation und Public Affairs bei GfK SE verantwortlich, einem Marktforschungsunternehmen, das jüngst mit NielsenIQ fusioniert wurde. Davor leitete Hummel die Unternehmenskommunikation sowie den Bereich Public Affairs der WMF-Gruppe, einem Hersteller von Premium-Kochgeschirr und professionellen Kaffeevollautomaten für Hotel- und Firmenkunden.

Zu Beginn seiner Karriere hat Hummel mehrere Jahre im Journalismus und im Social-Media-Bereich gearbeitet. Seine akademische Ausbildung hat er mit einem Master of Science in Kommunikationswissenschaften und PR an der Donau-Universität Krems in Österreich abgeschlossen. (pd/cbe)