Barry Callebaut: Christiaan Prins wird Kommunikationschef

Nach über 15 Jahren als Vice-President Corporate Communications beim Schokoladenproduzent Barry Callebaut hat Gaby Tschofen den Wunsch geäussert, die Verantwortung per 1. Februar 2020 an die nächste Generation abzugeben. Ihr Nachfolger wird Christiaan Prins, derzeit Head of External Affairs bei Barry Callebaut und seit August 2016 Mitglied im Team von Gaby Tschofen, wie das Unternehmen mitteilt. «Gaby Tschofen hat Corporate Communications seit 2001 zu einem professionellen, leistungsstarken Team aufgebaut, aus dem wir ihren Nachfolger wählen konnten», wird Antoine de Saint-Affrique, CEO von Barry Callebaut, zitiert.

Vor seiner Tätigkeit bei Barry Callebaut war Prins von 2008 bis 2016 Mitglied des Teams European External Affairs bei Unilever in Brüssel, zuerst als Deputy Head, dann als Head of European External Affairs. Von 2002 bis 2008 war er politischer Berater eines Mitglieds des Europäischen Parlaments. Prins, 1978 geboren, ist niederländischer Staatsangehöriger und hat an der Universität Groningen, Niederlande, in Politikwissenschaft promoviert.

Tschofen bleibt laut Mitteilung bei Barry Callebaut und wird 2020 erneut die Chocovision-Konferenz für Stakeholder der Kakao- und Schokoladenindustrie organisieren. Anschliessend wird sie in Teilzeit die Funktion des Head of Diversity & Inclusion bei Barry Callebaut übernehmen. (pd/cbe)