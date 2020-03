Visana: Kambundji und Stucki sind neue Botschafter

«Die Chemie stimmt». Das ist die spontane Antwort, wenn man den aktuellen Schwingerkönig Chrigu Stucki auf seine Beweggründe für die Partnerschaft mit dem Kranken- und Unfallversi-cherer Visana anspricht, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

«Wenn die Mentalität stimmt und das gegenseitige Vertrauen da ist, sind für mich die wichtigsten Voraussetzungen für eine fruchtbare Zusammenarbeit geschaffen. Das war bei Visana zu hundert Prozent der Fall», so Stucki.

Die WM-Bronzemedaillengewinnerin von Doha, Mujinga Kambundji, ergänzt: «Ich habe mich von Anfang an gut mit dem CEO und seinem Team verstanden. Visana pflegt Werte, die auch mir wichtig sind: Sie ist nahe bei den Kunden und Mitarbeitenden, sie ist bodenständig und gleichzeitig offen. Und wir haben eine gemeinsame Vision: Uns um die Gesundheit der Menschen in der Schweiz zu kümmern».

«Mujinga und Chrigu sind zwei fantastische Persönlichkeiten – für uns ein absoluter Glücksfall», lässt sich Visana-CEO Angelo Eggli in der Mitteilung zitieren. «Sie ergänzen sich hervorragend: eine Frau und ein Mann; sie schnell, er stark; er der König der Herzen im Schweizer Nationalsport, sie die Königin der Herzen in einem globalen Volkssport. Beide Berner mit Leib und Seele, beide die aktuellen Sportler des Jahres. Beide wissen sie, was es heisst, kurz vor dem Ziel zu straucheln, Rückschläge hinzunehmen, wieder aufzustehen, weiterzukämpfen – und am Ende erfolgreich zu sein. Und bei allem Erfolg haben sie die Bodenhaftung nie verloren. Diese Mentalität gefällt mir, sie passt zu uns», so Eggli.

Zusammen mit Visana werden sich Mujinga Kambundji und Chrigu Stucki laut Mitteilung für die Gesundheit und das Wohlergehen von Gross und Klein engagieren. «Natürlich ist niemand gefeit vor einem Unfall oder einer Krankheit. Aber jeder von uns kann selbst einiges dazu beitragen, dass es gar nicht so weit kommt», sind Mujinga und Chrigu überzeugt. «Als Aushängeschilder des Schweizer Sport ist es uns ein Anliegen, mit gutem Vorbild voranzugehen».

Sowohl die Kundinnen und Kunden von Visana als auch deren Mitarbeitenden werden den beiden Markenbotschaftern in den nächsten Jahren auf verschiedenen Plattformen immer wieder begegnen und auch Gelegenheit haben, sie hautnah zu erleben. Bereits seien verschiedene Projekte angedacht. (pd/lol)