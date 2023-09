Zusammenschluss: Karnarn und Die Schwedin fusionieren

Barbara Schwede und Maura Hannon haben ihre Agenturen Die Schwedin und Karnarn fusioniert. Dies geschah per 1. Juli 2023, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. «Nach sieben Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit bündeln Maura und ich unsere Kompetenzen und erweitern unser Portfolio», lässt sich Barbara Schwede, Gründerin der Agentur Die Schwedin, zitieren. Im Laufe der Jahre habe Schwede zahlreiche Schweizer Grossfirmen und KMU in der strategischen, digitalen und kommunikativen Zielerreichung begleitet sowie Hunderte von Marketingfachleuten in Social-Media-Kursen an diversen Deutschschweizer Hochschulen unterrichtet.

Seit diesem Sommer ist Maura Hannon ebenfalls Eigentümerin und Mitglied der Geschäftsleitung bei Die Schwedin. Hannon bringt laut Mitteilung «ihre umfangreiche Expertise ein und verstärkt das Team mit ihrem Fachwissen rund um die erfolgreiche strategische Positionierung von Firmen, CEOs und Forschenden, mithilfe von Thought Leadership». Sie leitet ausserdem diverse Kommunikations- und Schreibworkshops an Schweizer Universitäten und berät Start-ups im Bereich «Research to Market».

«Wir kennen uns, wissen, dass unsere Visionen und unsere Arbeitskultur perfekt zusammenpassen und dass unsere Erfahrungen sich ideal ergänzen», so Maura Hannon. Sie bringe nicht nur Kommunikationserfahrung, sondern auch Know-how aus dem Finanzbereich mit. Entsprechend werde sie bei Die Schwedin in Zukunft neben den englischsprachigen Projekten auch das Business Development und die Finanzen betreuen. Barbara Schwede werde sich weiterhin um die Bereiche Kundenberatung, Sales und HR kümmern und gemeinsam mit Hannon die strategische Ausrichtung des Unternehmens schärfen.

Die Agentur Die Schwedin bietet laut eigenen Angaben digitale und analoge Leistungen entlang der Customer Journey. Sie konzipiert Strategien und Auftritte, entwickelt die Unternehmenssprache weiter, bewältigt Kommunikationskrisen auf sozialen Medien, entwirft Werbekampagnen und viele weitere Massnahmen, um die Ziele ihrer Kundinnen und Kunden besser zu erreichen. Das Unternehmen arbeitet aktuell für Kunden wie Atupri, AXA, diverse Bundesämter, Die Schweizerische Post, Freixenet, den Tourismusvereinigung Jura & Drei-Seen-Land, die Schweizerische Hotelfachschule, Stoll Kaffee, Ticinella, Unia und weitere. (pd/cbe)