Per 15. August hat Katharina Schiesser die Abteilungsleitung für die Bereiche Events & Sales der Maag-Hallen und der Halle 622 in Oerlikon übernommen. Die Maag profitiert von der langjährigen Erfahrung der neuen Abteilungsleiterin im Bereich der Eventorganisation in der Luxushotellerie, der Privatwirtschaft und in Agenturen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Schiesser war zuletzt als Senior Project Manager bei der Luzerner Agentur für Eventmanagement und Kommunikationsberatung Premotion tätig. Die Maag Music & Arts setzt auf die Qualitäten der neuen Abteilungsleiterin, um ihre Position im Schweizer Eventmarkt zu festigen und weiter auszubauen. «Mit ihrer grossen Erfahrung im Event- und Salesbereich und ihrer gewinnbringenden Art ist Katharina Schiesser die optimale Verstärkung für das Unternehmen», wird Philipp Musshafen, Geschäftsführer der Maag Music & Arts AG, in der Mitteilung zitiert. (pd/cbe)