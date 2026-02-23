Digitalswitzerland: Kevin Suter übernimmt als Head of External Affairs

Publiziert am 23.02.2026

Wie aus einem LinkedIn-Post der Organisation zu entnehmen ist, wird Kevin Suter per 1. März 2026 Head of External Affairs bei digitalswitzerland. digitalswitzerland bringt als sektorübergreifende Initiative digitale Schlüsselthemen voran und setzt sich dafür ein, die Schweiz als digitalen Wirtschaftsstandort mit hoher Lebensqualität zu positionieren. Dazu gehört insbesondere die Gestaltung innovationsfreundlicher Rahmenbedingungen in den Bereichen KI, digitale Infrastruktur, Daten-Ökosysteme und digitale Souveränität.

Suters Aufgabe bei digitalswitzerland wird es sein, die Organisation im politischen Umfeld zu vertreten, den Dialog mit Stakeholdern aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft zu fördern und gemeinsam für nachhaltige, tragfähige Rahmenbedingungen in der Schweiz zu sorgen, die Innovation ermöglichen und gleichzeitig Vertrauen sichern.

Zuletzt verantwortete Suter als Director Corporate Affairs & Communications und Mitglied der Geschäftsleitung eines Schweizer Tabakherstellers dessen politische Arbeit und Kommunikation und prägte so die politische, mediale und gesellschaftliche Positionierung des Unternehmens (persoenlich.com berichtete). Der 45-jährige Zuger verfügt über ein Studium an der Universität Zürich in Publizistikwissenschaft und hat sich in den Bereichen Krisenkommunikation, Public Affairs und Leadership weitergebildet. (ma)