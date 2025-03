Blue Sport: Kinder übernehmen den Sportsender

Publiziert am 10.03.2025

Drei Mädchen und vier Jungs zwischen 10 und 14 Jahren hatten gestern die Gelegenheit, im Zürcher Letzigrund an einer Live-Sendung von Blue Sport mitzuwirken. Vor Ort unterstützten sie die Moderatoren, Kommentatoren und Produzenten und konnten tatkräftig mitanpacken. So durften Sophie und Gianluca gemeinsam mit Moderator Nick Läderach und Experte Dani Gygax die Sendung eröffnen. Rafael gab mit Kommentator Marko Vucur eine Einschätzung von der Pressetribüne aus ab.Leo und Noëmi durften ausserdem ein Interview mit Murat Yakin führen. Die beiden löcherten den Nati-Coach mit Fragen. Neben sportlichen Themen rund um seinen Besuch und seinen neuen Assistenztrainer Davide Callà interessierte die Kids auch, ob dies schon immer Yakins Traumjob war. Zudem gab es einen Einblick in den Übertragungswagen der Produktionsfirma NEP. Die Kids waren überrascht, wie viele Zahnräder ineinandergreifen müssen, damit eine erfolgreiche Live-Produktion zustande kommt.«Der blue Sport Kids Day hat mir von A bis Z Spass gemacht – wir haben sehr vielfältige Einblicke erhalten. Zudem war es auch ein sehr spannender Match», stellte der 14-jährige Luano fest. Der 12-jährige Leo ergänzt: «Sportjournalist bleibt mein Traumjob!» (pd/awe)