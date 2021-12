Brand Leadership Circle: Klarheit für die nächste Generation

Bei Focusnext dreht sich alles um die Gestaltung der nächsten Generation des Geschäfts. Gemeinsam mit Unternehmern und Managementteams arbeiten die Experten von Focusnext «ganzheitlich und auf Augenhöhe an der Realisierung dieses Ziels», wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Thema «Next Generation» werde in Zug schon länger aufgebaut: «Viele unserer Kunden begleiten wir seit Jahren bei ihrem Generationenwechsel. Dabei haben wir gelernt, wie wertvoll eine ganzheitliche Unterstützung mit konkreten Lösungen ist», wird Bastian Schneider, Managing Director von Focusnext, zitiert. Auch Digitalisierung, Corona-Pandemie und Nachhaltigkeit sorgen für Bewegung im Markt, sodass man sich sicher ist: Die Zeit ist reif für gute Beratungsleistungen mit Fokus auf die nächste Generation. «Wir glauben: In den kommenden Jahren werden viele Unternehmer ihr Geschäft aktualisieren und erkennbare Generationsschritte realisieren wollen. Mit der Schaffung eines darauf spezialisierten Teams werden wir sie wirksam unterstützen», so Fabian Hotz, Inhaber und CEO des Brand Leadership Circle.

Die näheren Vorarbeiten zu Focusnext begannen laut Mitteilung vor zwölf Monaten. Systematisch seien die Kompetenzen Strategie, Marketing und Organisationsentwicklung zu einem neuen und ganzheitlichen Lösungsansatz zusammengefügt worden. Schneider: «Mit konkreten Lösungen stärken wir für unsere Kunden die zwei essenziellen Erfolgsursachen, mit denen sie die nächste Generation ihres Geschäfts gestalten können: Einen klaren Fokus auf den Markt und die Kunden — und die produktive Energie ihrer Mitarbeitenden für neue und einzigartige Leistungen.» (pd/cbe)