Plan BE: Kommunikationsplan und Berta bündeln Kräfte

Als projektbezogener Zusammenschluss zweier Polit-Agenturen biete Plan BE «geballte Expertise aus einer Hand», schreiben Kommunkationsplan und Berta Kommunikation in einer gemeinsamen Mitteilung. Ein 35-köpfiges Team von Strategen, erfahrenen Campaignerinnen liefere «präzise Analyse, konzise Strategie, kreative Entwicklung und innovative Umsetzung», heisst es weiter. Die Kooperation als Plan BE erfolgt rechtlich gesehen als einfache Gesellschaft.

«Gemeinsam sind wir stärker»

Mit Plan BE bieten die beiden eigenständigen Zürcher Agenturen ihren Kunden die passenden Köpfe aus beiden Unternehmen. «Gemeinsam sind wir stärker», wird Roland Siegenthaler, Managing Partner Kommunikationsplan, in der Mitteilung zitiert. Die Public Affairs Spezialisten liefern die Buchstaben, die Campaigner fügen sie zu einem Bild zusammen und tragen die Emotionen zum Publikum. «Wir sind davon überzeugt, dass unsere gebündelte Erfahrung den entscheidenden Unterschied in jeder Kampagne ausmachen kann», so die Aussage von Janick Tagmann, Managing Partner Berta Kommunikation.

Der Name Plan BE ist ein Zusammenschluss der Wortmarken Kommunikationsplan und Berta Kommunikation. «Ausserdem weist das Kürzel BE auf Bern hin und zeigt so, dass unsere Arbeit in einem politischen Kontext steht», erklärt Roland Siegenthaler die Entstehung des Namens und ergänzt: «Es ist zudem nie schlecht, einen Plan BE zu haben.»

Dachkampagne zum Klimaschutzgesetz

Den ersten Beweis zur erfolgreichen Kampagnenführung hat Plan BE bereits hinter sich. Die beiden Agenturen verantworteten die Dachkampagne zum Klimaschutzgesetz. Die Schweizer Stimmbevölkerung hat dem Gesetz im Juni mit 59,1 Prozent zugestimmt. (pd/nil)