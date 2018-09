Die Stadt Bischofszell möchte die Technischen Gemeindebetriebe (TGB) verselbständigen. Im November entscheidet das Stimmvolk darüber. Die Stadt hat Salcom.biz Public Relations beauftragt, ein Kommunikationskonzept zu erarbeiten und umzusetzen, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Bestandteil des Konzepts ist ein Erklärvideo: Es zeigt in aller Kürze, was die Liberalisierung des Energiemarkts in der Schweiz mit sich bringt und erläutert die Vor- und Nachteile einer selbstständigen TGB.

Das Kommunikationskonzept und den Text des Erklärvideos hat Salcom.biz Public Relations in Bischofszell erstellt. Für die Zeichnungen und die technische Umsetzung ist Patrik Angst Grafikdesign in Goldach verantwortlich. (pd/as)