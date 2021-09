Habegger: Kreationschef Samuel Röthlisberger tritt ab

Die Kreativabteilung der Firma Habegger wird ausgebaut. Neu übernimmt Jan Imberi die Führung der Abteilung, wie es in einer Mitteilung heisst. Samuel Röthlisberger, der die Creation bisher als Director führte, habe Habegger auf eigenen Wunsch verlassen. Im Rahmen der Nachfolgeplanung von Röthlisberger sei die Creation kundenzentrierter ausgerichtet und personell verstärkt worden. Damit sich die Kreativen voll und ganz den Kundenprojekten widmen können, wurde eine übergeordnete Position des Head of Creation geschaffen, welche sich auf die strategischen, prozessualen sowie strukturellen Themen fokussiert.

Nun erhalte die Abteilung Creation von Habegger mit Jan Imberi «eine international renommierte Führungsspitze». Imberi ist diplomierter Designer und hat einen Master in Fine Arts des renommierten Goldsmiths College in London. Wertvolle Erfahrung bringt er vor allem aus den Bereichen Media-Scenography und Exhibition-Design sowie Film und Bühnentechnik in das Schweizer Unternehmen.

Mit an Imberis Seite bleiben die etablierten Creation-Teamleaders Christoph Runne (Senior Show Director & Teamleader Show Direction), Eloisa Avila (Creative Director & Teamleader Creative Consulting) und Stefan Frick (Senior Producer & Teamleader Production). Geplant ist zudem der Ausbau der einzelnen Teams. Jan Imberi wird seine Position anfangs November antreten.

Wechsel zu einer digitalen Kommunikationsagentur

Der bisherige Director of Creation Samuel Röthlisberger hat Habegger auf eigenen Wunsch mit konkreten Plänen nach 20 Jahren verlassen. Nach einem längeren Sprachaufenthalt ist er diesen Herbst bei der FE Agentur in Baden eingestiegen, wo er sich besonders auf digitale Eventformate und Kommunikationskampagnen spezialisiert.

Mit dem Wechsel zu einer Kommunikationsagentur möchte Röthlisberger sein Wirken auf die digitale Live-Kommunikation fokussieren. (pd/wid)