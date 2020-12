Visuelle Kommunikation: Kreativ-Duo gründet Design-Büro Ankerpunkt

Ankerpunkt heisst die neue Agentur von Nahuel Morales und André Bex. Bereits seit November arbeiten die zwei an der St. Jakobstrasse im Zürcher Kreis 4 für Kunden wie das Einkaufszentrum Glatt, Landesmuseum und Molotow, wie es in der Mitteilung dazu heisst.

Vor über zehn Jahren haben sie mit Brainfart einen Verein zur Förderung urbaner Kunst lanciert. Nun ist die Zeit reif für den nächsten Schritt. Mit Ankerpunkt gründen die zwei Neo-Unternehmer ein Design-Büro für visuelle Kommunikation. Mit ihrem Know-how richten sie sich an alle, die einerseits frischen Wind in ihre Kommunikation und ihr Business bringen wollen, aber auch Sicherheit in Sachen Kreation, Beratung und Produktion wünschen, heisst es weiter. «In stürmischen Zeiten ist die richtige visuelle Sprache für Unternehmen wichtiger denn je. Der Anker symbolisiert Sicherheit und Standhaftigkeit», so Bex.

Die Besonderheit von Ankerpunkt bestehe in der gebündelten Kompetenz und Erfahrung der klassischen Konzeption einer Werbe- und Imagekampagne, kombiniert mit der Urban-Art-DNA von Bex und Morales. «Wir gehen Kundenprojekte nicht wie eine klassische Agentur an, sondern bieten eine Symbiose aus professionellem, grafischem Handwerk und unserer Leidenschaft für die spielerische Visualisierung von Informationen und Botschaften», fügt Morales an.

Das Angebot von Ankerpunkt richtet sich an Kunden, die eine eigenständige, visuelle Sprache wünschen und auf starke Wiedererkennungsmerkmale setzen. «Wir sind überzeugt, dass für jedes Unternehmen der richtige Character existiert». (pd/wid)