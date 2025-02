Publiziert am 07.02.2025

Die Zürcher Filmproduktion Boom Creative Studio erweitert ihr bestehendes Creative-Roster um drei spezialisierte AI-Künstler. Mit dabei sind der mehrfach ausgezeichnete Regisseur Stéphane Benini, das amerikanische AI-Kollektiv Phantom X sowie die Pariser Grafikdesignerin Justine Fabarez alias Voyager.ai. Das Studio will damit AI-gestützte Kreativprojekte nahtlos in den bestehenden Produktionsprozess integrieren, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Unternehmen verfügt über einen etablierten Workflow in der AI-gestützten Postproduktion. Neben der kreativen Arbeit berät Boom Creative Studio auch Agenturen und Kunden zu den Möglichkeiten von AI im Filmbereich. Benini wurde für seine innovativen Projekte bereits mehrfach mit dem «Best AI Film» Award ausgezeichnet, unter anderem in Los Angeles, New York und Paris. (pd/cbe)