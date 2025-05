Kapo SG

Martina Brassel leitet Kommunikation

Martina Brassel wird Leiterin Kommunikation

Die 45-jährige SRF-Journalistin tritt ihre neue Stelle per 1. November an. Sie folgt auf Hanspeter Krüsi.

Die 45-jährige SRF-Journalistin tritt ihre neue Stelle per 1. November an. Sie folgt auf Hanspeter Krüsi, der nach 17 Jahren in Frühpension geht.