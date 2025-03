House of Intelligence: Kuble und Metaverse Academy spannen zusammen

Le Berg

Gabriel Waldvogel eröffnet Standort in Zürich

Nach einem Jahrzehnt in Berlin kehrt der Schweizer Werbefilm-Produzent in seine Heimat zurück.

Nach einem Jahrzehnt in Berlin kehrt der Schweizer Werbefilm-Produzent in seine Heimat zurück und expandiert mit der deutschen Filmproduktionsfirma in den Schweizer Markt.