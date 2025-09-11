Promarca: La Semeuse gewinnt Nachhaltigkeitsaward

11.09.2025

La Semeuse gewinnt Nachhaltigkeitsaward

Von der Kaffeebohne bis zur Tasse setzt La Semeuse auf Nachhaltigkeit. Dafür wird die traditionsreiche Rösterei aus La Chaux-de-Fonds mit dem Promarca Nachhaltigkeitsaward 2025 ausgezeichnet.
Promarca Nachhaltigkeitsaward 2025 für La Semeuse. (Bilder: zVg)
Publiziert am 11.09.2025

Die Kaffeerösterei La Semeuse aus La Chaux-de-Fonds erhält den Promarca Nachhaltigkeitsaward 2025 für ihre Produktlinie «Le Café Bio-Éthique». Die Jury würdigte den ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Das ausgezeichnete Konzept umfasst biologisch zertifizierten Anbau, die Zusammenarbeit mit Frauenorganisationen in Guatemala und den klimafreundlichen Transport per Segelschiff von Brasilien nach Europa im Rahmen des Projekts Kaffee «Caravela».

Unter den Top-5-Finalisten stehen laut einer Mitteilung Emmi mit kreislauffähigen Pet-Flaschen, Mars Schweiz mit der Sustainable Rice Platform für Ben's Original, Promena mit dem ersten vollständig kreislauffähigen Sprühkopf für Frosch-Reinigungsmittel und Ricola mit nachhaltiger Schweizer Zuckerbeschaffung.

Der Schweizerische Markenartikelverband Promarca verleiht die Auszeichnung jährlich an innovative Nachhaltigkeitslösungen. Eine unabhängige Jury wählt die Gewinner aus allen eingereichten Projekten aus. (pd/cbe)


